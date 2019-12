La nouvelle marque de vêtements écolos Eden Power Corp a collaboré avec le vignoble Pinard et filles pour produire une petite série de t-shirts à manches longues teints avec du vin et du bois de campêche.

T-shirts rosés signés Eden Power Corp et Pinard et filles

La marque de vêtements écolos Eden Power Corp, lancée en juin dernier par Isaac Larose et Florence Provencher-Proulx, et le vignoble québécois Pinard et filles se sont associés pour produire une série très limitée de chandails teints à l’anthocyane.

Ève Dumas

La Presse

C’est en baignant dans un mélange de marc et de vin rouge que les t-shirts à manches longues ont obtenu leur coloris rosé.

Les vêtements eux-mêmes sont fabriqués à partir de fibres recyclées, provenant des déchets de l’industrie du coton. Ils sont assemblés aux États-Unis, puis teints et imprimés à Montréal. Les accents plus foncés du t-shirt Pinard et filles sont faits à partir de bois de campêche.

C’est l’artiste locale Joëlle Collin, spécialiste des teintures naturelles, qui a aidé Eden à développer le processus.

« Dans le monde de la restauration et du vin naturel, on dirait que les gens n’appliquent pas les mêmes valeurs à leurs produits dérivés qu’à leurs produits phares. Ils utilisent des casquettes et des t-shirts de provenance parfois douteuse. Nos chandails ne sont pas donnés, mais c’est le prix à payer pour du neuf réellement écolo », affirme Isaac Larose.

Prix : 120 $, offert en ligne

> Consultez le site d’Eden Power Corp : https://edenpowercorp.com/