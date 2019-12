Après Toronto, Vancouver et un bref passage à New York, Kotn a ouvert une boutique à Montréal, au cœur du quartier Mile End.

Après le succès qu’a connu leur boutique éphémère tenue en mai dernier à Montréal, les dirigeants de Kotn ont décidé de rendre permanente leur présence dans la métropole.

Valérie Simard

La Presse

La marque de vêtements torontoise, qui propose des essentiels pour hommes et femmes, conçus de façon responsable, a récemment ouvert dans le quartier Mile End, à Montréal, sa troisième boutique au Canada. L’espace convivial est une vitrine pour les vêtements de la marque, mais aussi pour quelques produits d’entreprises triées sur le volet, dont les valeurs s’apparentent à celles de Kotn.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Kotn propose des pièces de base de qualité aux coupes et coloris intemporels.

D’abord lancée en ligne en 2015, Kotn est née de la volonté de ses fondateurs, Benjamin Sehl, Mackenzie Yeates et Rami Helali, d’offrir des pièces basiques de qualité abordables. Le coton égyptien, provenant du delta du Nil, est la matière première et quasi unique des vêtements produits par la marque. « Nous avons une chaîne d’approvisionnement entièrement traçable et transparente, de la production du coton à la couture », souligne Heather Peat, directrice des opérations chez Kotn. « Nous travaillons directement avec chacun de ces partenaires. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Hormis quelques pantalons qui contiennent aussi un peu d’élasthanne, tous les vêtements de la marque sont faits de coton égyptien.

Elle ajoute que les vêtements sont fabriqués en Égypte, à l’intérieur d’un rayon de 400 km des plantations de coton, dans des usines qui font l’objet d’un processus d’audit serré afin de s’assurer qu’elles offrent des conditions de travail justes à leurs employés.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Après le succès qu’a connu leur boutique éphémère tenue en mai dernier à Montréal, les dirigeants de Kotn ont décidé de rendre permanente leur présence dans la métropole.

Appelé « or blanc » par les locaux, le coton égyptien est reconnu pour sa qualité. « C’est un coton à longues fibres, précise Heather Peat. Plusieurs cotons sont à fibres courtes. Leur longévité est moins grande. Ils brisent plus facilement. Mais le coton à longues fibres offre une plus grande durabilité et aussi une merveilleuse sensation au toucher. Aussi, il est cueilli à la main, ce qui permet de maintenir l’intégrité de la balle de coton. »

PHOTO FOURNIE PAR KOTN Kotn s’est associée à Goodee, entreprise créée en mai dernier par les jumeaux montréalais Byron et Dexter Peart, pour lancer un chandail à capuchon en édition limitée. Offert en quatre couleurs, le chandail unisexe est vendu au coût de 135 $ à la boutique de Kotn, sur son site web et sur celui de Goodee.

Puisque, dans le delta du Nil, un demi-million d’enfants n’ont pas accès à l’éducation, Kotn a financé la construction de cinq écoles et souhaite en construire 50 d’ici 2025. Une partie de ses profits est ainsi consacrée à la construction des écoles, à leur fonctionnement et à l’achat de fournitures scolaires.

29, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal.

> Consultez le site de Kotn : https://ca.kotn.com/