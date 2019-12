Désireuse de trouver pour ses jumelles, qui voulaient « s’habiller comme maman », et plus comme des bébés, des vêtements de qualité et, de surcroît, mignons, Nadine Lajoie (relationniste et fondatrice de l’agence Stylissime Communications) a eu l’idée de collaborer avec sa cliente Alexandra Cyr, designer et créatrice de la très belle marque Mademoiselle EartH.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ensemble, elles se sont inspirées de ses créations pour adultes pour proposer aux jeunes filles des vêtements aux étoffes de qualité, qui reprennent l’ADN de la marque, soit un hommage aux cultures étrangères.

PHOTO FOURNIE PAR LES PETITES MADEMOISELLES EARTH La première collection, Jouons à Saigon, propose huit modèles pour fillettes de 6 à 13 ans.

La toute première collection des Petites mademoiselles EartH, dévoilée il y a quelques jours, s’intitule Jouons à Saigon et propose huit modèles fabriqués à la main, pour fillettes de 6 à 13 ans, qui évoquent le chic décontracté à la parisienne, additionné de détails qui font des clins d’œil aux habits traditionnels vietnamiens. Le tout est complété par une robe des Fêtes pour les petites filles, offerte en taille de 1 à 5 ans.

PHOTO FOURNIE PAR LES PETITES MADEMOISELLES EARTH Les pièces évoquent le chic décontracté à la parisienne, avec des clins d’œil aux habits traditionnels vietnamiens.

Pour découvrir cette collection craquante, rendez-vous à l’espace boutique Les petites mademoiselles EartH, implanté à même la boutique de la marque mère, dans le Vieux-Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR LES PETITES MADEMOISELLES EARTH L’espace boutique des Petites mademoiselles est située dans la boutique mère Mademoiselle EartH.

367, rue Saint-Paul Est, Montréal

Consultez la page des Petites mademoiselles : https://www.facebook.com/lespetitesmademoiselles/?ref=br_rs