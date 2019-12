Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Des petits monstres tout propres

Après avoir frôlé la fermeture, la marque Dans un jardin revient en force. Au programme : une offre épurée et repensée, de nouveaux emballages et des formules encore plus naturelles et végétaliennes. Notre coup de cœur incontesté est la nouvelle gamme pour enfants, Jujube — Les petits monstres, qui vient remplacer Princesse Jujube et Capitaine Dragon avec des produits non genrés, une excellente initiative. Cerise sur le sundae : c’est la très populaire illustratrice Élise Gravel qui a imaginé l’identité visuelle de la gamme, où se côtoient des produits aux noms rigolos : bave coulante, mousse monstrueuse, savon chasse-crasse… Avec son odeur qui rappelle les jujubes et les sucreries, pas besoin de dire que les petits seront ravis !

Prix : de 7,95 $ à 17,95 $, offert dans les boutiques et en ligne.

Masques écoresponsables

PHOTO FOURNIE PAR JB SKIN GURU Le Masque, JB Skin Guru, 75 $ (paquet de 4), offert exclusivement en précommande, livraison en janvier 2020

Fondé par la « skin guru » Jennifer Brodeur, la marque JB Skin Guru propose des produits d’exception qui ont su faire leurs preuves — parmi les clientes de la Québécoise, on compte des célébrités comme Oprah Winfrey et Michelle Obama (rien de moins !). Malgré son succès, l’approche de Mme Brodeur reste toujours axée sur les réels besoins de la peau et évite la surenchère. Chaque nouveauté est finement réfléchie et élaborée avec un grand souci d’écoresponsabilité. C’est le cas du tout nouveau masque en feuille, un produit 100 % naturel et biodégradable, sans gluten, ni fragrance ou conservateur. Fait de fibres de cellulose ultrafines issues de micro-organismes et infusé d’un sérum-lait à base d’huiles de noix de coco et de tournesol, de vitamine E et d’algue rouge, le masque non seulement donne un coup d’éclat, mais encore vient hydrater et protéger la peau. Et contrairement à plusieurs produits du genre, il reste bien en place une fois apposé sur le visage !

Prix : 75 $ pour un paquet de 4 (offre exclusive pour la prévente), offert en précommande sur le site web, livraison en janvier 2020.

Une cure de beauté pour décembre

PHOTO FOURNIE PAR LIERAC Cure Anti-Âge Absolu, Lierac, 150 $, offerte en ligne et en pharmacie

On aime la marque française Lierac pour ses formulations douces et sensorielles, où les ingrédients naturels prédominent, mais qui font aussi place à plusieurs innovations dermocosmétiques. C’est le cas de leur dernier lancement, la Cure Anti-Âge Absolu, qui vient s’ajouter à la gamme Premium et qui promet de redonner un éclat de jeunesse à la peau en 28 jours. La formule, une double-phase, contient plus de 10 000 microcapsules d’huile flottant dans un gel aqueux, permettant de protéger les précieux actifs de la formule, qui s’allient pour combattre les effets néfastes du stress sur la peau vieillissante. La texture est sublime, fraîche et légère, et on a remarqué au fil des jours une peau plus lumineuse, hydratée et revitalisée. Une petite attention à s’offrir pour resplendir à Noël.

Prix : 150 $, offert en ligne et en pharmacie.

Sus à la peau sèche

PHOTO FOURNIE PAR AVEENO Baume CICA, Aveeno, 18,99 $, offert en pharmacie

Avec le temps froid qui règne, vous ne venez pas à bout de votre peau sèche, craquelée et gercée ? Vous n’êtes pas les seuls. Testé depuis quelques semaines, le baume CICA, lancé par Aveeno, a vraiment su prouver son efficacité sur des régions rugueuses comme les coudes et les talons, mais surtout sur celle, légèrement eczémateuse et très sèche, de fiston. Pour tout dire, sa peau n’a jamais été aussi douce et hydratée en pleine saison froide, alors qu’on l’enduit de la tête aux pieds au sortir du bain de ce baume assez épais mais à la texture fondante qui s’étend bien. La formulation, sans parabène, stéroïde ou parfum, contient le complexe triple avoine Active Naturals de la marque. Un très bon allié pour traverser l’hiver.

Prix : 18,99 $, offert en pharmacie.