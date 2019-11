Après avoir proposé une première collection capsule pour hommes il y a trois ans, la designer Marie Saint Pierre a lancé la semaine dernière une nouvelle collection destinée aux messieurs… mais pas seulement.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Un projet mis en œuvre à la demande de potentiels clients masculins, particulièrement à Miami, où la designer québécoise s’est construit une clientèle fidèle depuis l’ouverture d’une boutique en plein cœur du Wynwood Art District.

« Des clients ont exprimé le désir d’avoir des vêtements reflétant l’esthétique Marie Saint Pierre, mais pour hommes. J’ai essayé et j’ai été satisfaite du résultat, je trouve qu’on peut bien traduire le luxe qu’on donne aux femmes dans l’homme.

« Ce sont vraiment des pièces qui peuvent être portées des deux côtés, chez les hommes et les femmes, avec des silhouettes plus masculines, plus oversize », a résumé la créatrice, jointe au téléphone cette semaine, qui dit vouloir continuer à intégrer des pièces masculines dans ses collections.

PHOTO FOURNIE PAR MARIE SAINT PIERRE Marie Saint Pierre propose une collection capsule pour hommes composée d’une vingtaine de pièces.

Cette collection capsule d’une vingtaine de morceaux propose des pièces portant la signature distincte de la designer, comme un manteau au col surdimensionné, une chemise avec insertion en plissé métallisé ou un blouson à coupe ample en scuba de velours.

Marie Saint Pierre continue ainsi sur la voie qui a donné ses lettres de noblesse à sa marque, soit en mariant l’esprit européen, ses matières de qualité et son savoir-faire, à l’Amérique avec sa garde-robe plus fonctionnelle, ses matières techniques et son confort. La rencontre du sophistiqué et de l’utilitaire, quoi.

« C’est ce que je fais depuis 30 ans ! Pour mes clients, s’habiller en Marie Saint Pierre va au-delà des morceaux, c’est vraiment une façon de vivre. »

PHOTO FOURNIE PAR MARIE SAINT PIERRE La collection capsule reprend les principes de ses collections courantes : des vêtements confectionnés selon le savoir-faire à l’européenne, mais sans délaisser le confort et la fonctionnalité.

On peut découvrir la collection à la boutique du centre-ville tout le week-end, avant que celle-ci s’envole pour Miami la semaine prochaine, ou encore commander directement en ligne.

Consultez le site de la Maison Marie Saint Pierre : https://shop.mariesaintpierre.com/ca_fr/homme