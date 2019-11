Sept ans après sa fondation à Montréal par les frères Yaniv, Dan et Oren Abecassis, Kuwalla Tee, une marque de vêtements de ville décontractés, lance une première collection pour femmes.

Valérie Simard

La Presse

À l’image de sa ligne pour hommes, la collection pour femmes mise sur l’assortiment de trois t-shirts, qui est à l’origine de la marque, mais aussi sur les chandails en coton ouaté, les pantalons de jogging, les pantalons cargo et quelques manteaux.

Associée à 1 % For the Planet, un organisme sans but lucratif fondé par Patagonia, Kuwalla Tee s’est engagée à verser 1 % de son chiffre de vente annuel à des organismes de protection de l’environnement.

Ses dirigeants assurent aussi travailler à incorporer plus de fibres biologiques et écologiques. Les produits de la marque sont offerts dans 450 magasins partout dans le monde.

Consultez le site de Kuwalla Tee : https://kuwallatee.com/