Brun est une nouvelle marque de chaussures lancée à Montréal par Selma Casals et Lambert Perera Cortes, designers et propriétaires d’Atelier Murri. Sur la photo, le modèle Courderoy, vendu 235 $.

Vos chaussures de cuir ont perdu de leur lustre ? La boutique montréalaise Atelier Murri, qui héberge les marques de vêtements écoresponsables et de chaussures Murri et Roew, propose des cours de coloration du cuir les 27 novembre et 4 décembre prochains.

Valérie Simard

La Presse

Lors de cette formation d’une durée de deux heures, les participants auront l’occasion de s’initier à l’art de la patine, avec des peintures faites à base d’ingrédients naturels comme le café, le curcuma et les algues.

La patine englobe les variations de teinte et de textures que prend le cuir en vieillissant. Reproduire cet effet à l’aide d’une patine artificielle requiert une technique particulière qui sera enseignée lors de cet atelier.

Il sera aussi possible de se procurer des produits pour répéter l’expérience à la maison, pour l’entretien du cuir et des cirages naturels.

Atelier Murri, vient par ailleurs de lancer Brun, une nouvelle marque de chaussures, bottillons et bottes écoresponsables confectionnés principalement à partir de cuir en tannage végétal, sans plastique, et dont les talons sont faits de noyaux d’avocats.

Selma Casals et Lambert Perera Cortes, designers et propriétaires d’Atelier Murri, disent vouloir faire de Brun « une marque laboratoire qui nous permettra d’incorporer de nouveaux matériaux naturels et éthiques ».

Les 27 novembre et 4 décembre, de 17 h à 19 h, 15 $ par personne, inscriptions obligatoires, 68, rue Rachel Est, Montréal.

Consultez le site de l’événement : https://www.eventbrite.es/e/workshop-patiner-son-cuir-tickets-80280114985