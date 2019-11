Karl Lagerfeld de A à Z : de style et de lettres

A comme argent. B comme bijoux. C comme sa Choupette, sa chatte « fashion ».

Luc Boulanger

La Presse

Depuis ses débuts, en 1959 chez Jean Patou, jusqu’à sa mort, en février dernier, Karl Lagerfeld n’a jamais cessé d’émerveiller le monde de la mode, grâce à son génie visionnaire.

Sonia Rachline, collaboratrice à Vogue, lui rend ici un hommage à la fois ludique et respectueux.

Dans les 220 pages illustrées de son abécédaire, la journaliste brosse le portrait de ce créateur énigmatique et omniprésent, mystérieux et médiatisé, solitaire et grégaire.

Qui était Karl Lagerfeld ? Un être à la fois complexe et singulier qui a créé puis cultivé sa propre légende.

Karl Lagerfeld de A à Z. De Sonia Rachline. Éditions Gallimard. 2019.