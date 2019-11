Après plus de six ans passés à Québec, Annie Boisjoli avait envie de revenir « à la maison », à Montréal.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Elle a ainsi fait le pari de déménager sa boutique Swell & Ginger, qui fonctionnait fort bien dans le quartier Saint-Roch, pour la transplanter dans le Vieux-Montréal.

Ouvert depuis l’été dernier, l’endroit s’est vite bâti une clientèle. Ceux qui vivent à l’extérieur de Montréal peuvent profiter de sa boutique en ligne, très bien garnie.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE De Québec à Montréal : la boutique Swell & Ginger a désormais pignon sur rue dans le Vieux-Montréal.

L’entrepreneure compte plus de 20 ans d’expérience ici et ailleurs comme designer puis acheteuse dans le milieu de la mode ; elle est notamment passée par le Groupe Dynamite avant de travailler pendant plusieurs années pour l’entreprise danoise Bestseller.

Elle propose sa sélection de marques coup de cœur dans sa jolie boutique, du « milieu de gamme » favorisant les pièces intemporelles, mais aussi celles inspirées par les tendances du moment, avec un parti pris pour la qualité et les fibres naturelles comme le cachemire, la soie et la laine.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La boutique Swell & Ginger propose une très belle sélection d’accessoires d’ici et d’ailleurs.

On y trouve des pièces en provenance de toute l’Europe (Paris, Danemark, Pays-Bas, Espagne…), des États-Unis et d’ici, dont certaines aux disponibilités limitées ou même exclusives au Québec, comme Karen by Simonsen, Sessùn, Soko, Eberjey, Des petits hauts, Vince…

De nombreuses marques de bijoux et d’accessoires d’ici trouvent aussi vitrine dans la boutique, dont les créations de Maksym, Deux Lions, L’Amoureuse et Miljours. À inscrire sur votre liste pour dénicher des trouvailles uniques.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La boutique Swell & Ginger propose une belle sélection de marques européennes, américaines et québécoises.

231A, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

https://swellandginger.com/