On aime Gibou pour plusieurs raisons, dont ses jolis accessoires, toujours stylés, et franchement pratiques, mais aussi parce que la marque québécoise fabrique tout localement, et qu’une grande partie de ses produits sont tricotés par une équipe de 15 retraitées à leur atelier montréalais. Mignon !

Pour leur nouvelle collection automne-hiver 2019, la marque propose plusieurs modèles confectionnés à partir de tissu chenille, très doux et légèrement texturé, comme des bandeaux torsadés, tuques croisées — une nouveauté développée par l’entreprise — et foulards aux couleurs inspirées de l’automne, comme le bleu marine et le jaune moutarde.

À cela s’ajoute une ligne aux couleurs vives qui vous feront oublier la grisaille, entièrement tricotée à la main et 100 % en laine, des tuques aux bandeaux en passant par les mitaines.

Offert en ligne et dans les nombreux points de vente.

