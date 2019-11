Sokoloff et Addition Elle s’allient

Il n’est pas toujours facile, pour les petites entreprises, d’offrir un large éventail de tailles, un processus souvent complexe et coûteux qui peut expliquer le fait que plusieurs marques de mode indépendantes ne proposent toujours pas, à ce jour, de grandes tailles à leur clientèle.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Afin de résoudre ce problème, la marque de lingerie Sokoloff s’est alliée à Addition Elle, et a pu profiter de son expertise et de ses ressources afin de développer une collection capsule.

Conservant l’ADN de Sokoloff — le confort, la féminité, le luxe — les pièces de lingerie sont créées de façon responsable au Canada et au Pérou, et conçues pour épouser avec élégance les courbes et la silhouette.

Soutien-gorge léger (bralette) en coton ou en dentelle, culotte brésilienne en dentelle cousue à la main, culotte à la coupe garçonne en fibres de bambou, combinaison une pièce doublée au buste : tous les morceaux ont été conçus pour s’agencer entre eux.

Collection offerte en boutique et en ligne. De 36 $ à 96 $.

> Consultez le site d’Addition Elle : https://www.additionelle.com/fr