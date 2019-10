Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Le nouveau « spot » beauté de Griffintown

Depuis son arrivée en douce à Montréal, dans Westmount, en 2017, la chaîne canadienne The Ten Spot a su gagner la faveur de plusieurs avec son concept de bar beauté « anti-spa », décontracté et accessible, où l’on sirote un mimosa en se faisant faire une pédicure, une manucure ou un autre des services esthétiques offerts sur place, comme l’épilation ou un traitement facial. Avec l’ouverture d’une adresse sur du Parc, l’an dernier, c’est devenu un de nos endroits favoris avec ses prix abordables et son personnel qualifié. The Ten Spot a inauguré la semaine dernière un troisième emplacement dans l’île, cette fois dans Griffintown. Petite nouveauté : l’aménagement repensé permet d’y recevoir simultanément une pédicure et une manucure, idéal pour les journées pressées… et pour se sentir comme une reine, l’espace d’un instant. À découvrir.

1646, rue Notre-Dame Ouest

Consultez le site de The Ten Spot : https://www.thetenspot.com/fr/

Le chanvre, ingrédient tendance

PHOTO FOURNIE PAR NYX Base de teint perfectrice éclatante Bare With Me Cannabis, NYX, 20 $, offerte dans la plupart des pharmacies et en ligne.

Très axée sur les tendances et les ingrédients en vue, la marque NYX rend accessible le tout au commun des mortels avec ses prix abordables. Sa collection Bare With Me Cannabis a gagné notre faveur, plus particulièrement sa base de teint perfectrice éclatante. Infusé d’huile de graine de chanvre — un ingrédient aux propriétés hydratantes et anti-inflammatoires qui connaît une grande popularité actuellement — et d’un extrait d’herbe du tigre — une plante asiatique utilisée notamment en Chine pour soigner les blessures et problèmes cutanés —, le produit offre un joli fini iridescent et une texture légère qui glisse sur la peau. Celles qui n’aiment pas se maquiller pourront l’utiliser seul ou alors sous leur maquillage habituel, pour un teint plus uni et lumineux. Un bon allié pour faire surgir la lumière par temps gris.

Prix : 20 $, offerte dans la plupart des pharmacies et en ligne.

Consultez le site de NYX : https://www.nyxcosmetics.ca/fr/homepage

Peau de miel

PHOTO FOURNIE PAR NUXE Baume-huile corps fondant au miel, Rêve de miel, Nuxe, 34 $, offert dans la plupart des pharmacies et chez La Baie.

Afin de mettre K.-O. les peaux sèches, rugueuses et irritées, on s’enduit du nouveau baume-huile corps fondant au miel de Nuxe. Ce nouvel ajout à la gamme Rêve de miel est un vrai concentré de réconfort et de nutrition avec ses huiles végétales d’argan et de bourrache, alors que la texture, sensorielle à souhait, fond sous les doigts pour se transformer en fine huile au contact de la peau, la laissant doucement veloutée et illuminée. Gourmande à souhait, la fragrance aux effluves de miel, mimosa et vanille enveloppe et apaise. De quoi passer à travers la saison froide !

Prix : 34 $, offert dans la plupart des pharmacies et chez La Baie.

Consultez le site de Nuxe : https://www.nuxe.com/fr

Enveloppante noisette



PHOTO FOURNIE PAR MAISON LAVANDE Crème à main Noisette & Lavande, offerte dans les boutiques Maison Lavande, à la Maison Lavande et en ligne.

La nouvelle collection de l’entreprise québécoise Maison Lavande charme avec sa fragrance enveloppante où se marient la noisette rôtie et la lavande, complétée par une douce odeur de poire et une finale d’ambre. Réconfortante à souhait, elle se décline dans une panoplie de produits pour la maison et pour le corps. Pour s’en draper subtilement, on traîne avec soi la crème à mains, à base de beurre de karité et de soya, un produit végane qui pénètre bien et laisse la peau douce.

Prix : 9,95 $, offerte dans les boutiques Maison Lavande, à la Maison Lavande et en ligne.

Consultez le site de Maison Lavande : https://www.maisonlavande.ca/fr/