Cela faisait quelques jours que Marie-Mai alimentait la curiosité de ses abonnés sur son compte Instagram avec de courtes vidéos où elle indiquait « Parce que tout part de .soi ».

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

On a finalement su de quoi il était question, hier, lorsque la vedette a annoncé la création de sa marque .soi, « une marque qui représente à la fois des valeurs de liberté et d’affirmation de soi », a-t-elle écrit sur Instagram.

Sa première collection, offerte dès le 4 novembre, proposera des bijoux, de la lingerie et des vêtements créés en collaboration avec trois marques québécoises, soit wellDunn, Sokoloff et Dailystory. On peut dès maintenant s’abonner à l’infolettre pour avoir accès à la prévente exclusive du 3 novembre.