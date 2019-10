En pleine transition vers le temps froid, on se fait plaisir en se dorlotant, de la tête aux pieds. Voici quatre soins testés (et approuvés !) par notre journaliste.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Crinière de rêve

Ça y est, on a enfin déniché le secret de celles qui ont toujours une chevelure douce, lisse, brillante, sans frisottis ni pointes abîmées. Lors d’une visite au nouvel emplacement du salon de coiffure haut de gamme La Rousse — qui a déménagé du boulevard Saint-Laurent à la rue Villeneuve, dans un local plus petit, pour un service encore plus personnalisé et luxueux —, sa propriétaire, la coiffeuse Sophie Tessier, nous a suggéré d’essayer le botox capillaire pour nos cheveux qui étaient passablement abîmés.

PHOTO FOURNIE PAR LA ROUSSE Le traitement de botox capillaire du salon La Rousse nous a franchement impressionnée.

Pas d’inquiétude : malgré son nom, ce traitement capillaire ne requiert aucune aiguille ou injection. Il tient son nom de l’effet qu’il donnera à votre crinière, soit un véritable coup de jeunesse. Le masque, qu’on doit laisser agir environ 30 minutes, est un véritable élixir pour les cheveux, avec des ingrédients comme de l’acide hyaluronique, du collagène, des extraits végétaux, des protéines et des enzymes…

Le résultat n’est rien de moins que spectaculaire : jamais nous n’avons reçu autant de compliments sur notre tête ! Cheveux lisses, volume contrôlé, honnis frisottis disparus, brillance extrême, nous n’en croyions tout simplement pas nos yeux. Et le plus beau dans tout cela, c’est que le traitement dure trois mois. Après quelques semaines, nous pouvons confirmer qu’il tient le coup, et faire notre mise en plis n’aura jamais été aussi agréable. Un immense coup de cœur, que la coiffeuse recommande de faire à chaque changement de saison. Un investissement qui en vaut tout à fait la peine pour se sentir tous les matins comme si on sortait du salon.

Prix : Entre 125 $ et 200 $, selon la longueur et l’épaisseur.

Consultez le site de La Rousse : http://www.laroussecoiffure.com/

Attraper la lumière

CRÉDIT PHIL BERNARD/PHOTO FOURNIE PAR LÉA BÉGIN La cabine de soins du Beauties Lab, pour recevoir un traitement du visage sur mesure

Nous vous avons déjà parlé de l’espace beauté Beauties Lab, projet de la maquilleuse Léa Bégin dans Saint-Henri. En plus de proposer une sélection incroyable de produits de beauté verts et non toxiques, l’endroit offre également des soins pour le visage dans sa petite et apaisante cabine, située sur la mezzanine. Nous avons testé le soin pour le visage signature, Le Selflove, avec l’esthéticienne aux doigts de fée Julie Gagné. Cette dernière utilise majoritairement les produits australiens Grown Alchemist, mais adapte le soin sur mesure, selon les besoins de votre peau. Au menu : nettoyage, exfoliation, masque, sans oublier un massage au Gua Sha, une pierre en quartz rose utilisée en médecine traditionnelle chinoise qui favorisera la circulation sanguine et lymphatique et donnera à votre peau un éclat incomparable.

Prix : 115 $ (60 minutes) ou 160 $ pour le Selflove Extra Love comprenant massage des mains et du cuir chevelu en plus.

Consultez le site de Beauties Lab : https://beautieslab.co/

Retour aux sources

PHOTO FOURNIE PAR LUXCEY Luxcey offre dans son bar à rituels un massage anticellulite très efficace.

Il existe des tonnes de crèmes anticellulite sur le marché, sans compter les divers traitements offerts en cabine. Le tout est souvent onéreux, et les résultats, pas toujours au rendez-vous. Parfois, la simplicité est la clé, et c’est exactement la philosophie qu’emprunte Rose Gwet, fondatrice de la marque Luxcey, qui s’inspire notamment des rituels de beauté des femmes d’Afrique centrale. Et dans son pays natal, au Cameroun, c’est un massage regroupant diverses techniques comme le palper-rouler que les femmes utilisent depuis des lustres pour faire disparaître les capitons. L’entreprise montréalaise offre à son bar à rituels l’occasion d’essayer ce massage de type drainage lymphatique, sur les jambes et d’autres parties du corps si nécessaire. C’est un massage vigoureux, effectué par des mains expertes et qui vous laissera avec une sensation d’incroyable légèreté. Nous l’avons testé l’été dernier, et nous avons vraiment été impressionnée par son efficacité, alors que pendant plusieurs semaines, notre cellulite a déclaré forfait. En continuant le massage soi-même à la maison, idéalement avec l’huile Zoé de Luxcey — un de nos produits préférés —, on prolonge l’effet du massage. Oui, la simplicité a vraiment meilleur goût.

Prix : 149 $ l’unité ou 780 $ pour six séances.

Consultez le site de Luxcey : https://www.luxcey.com/

Découvrir l’orpin au Bota Bota

PHOTO FOURNIE PAR BOTA BOTA Le nouveau soin L’Odyssée originelle au Bota Bota vous dorlotera de la tête aux pieds.

Le tout nouveau soin signature du Bota Bota, L’Odyssée originelle, est à la fois enveloppant, relaxant, et laissera votre peau lumineuse, nourrie et raffermie. D’une durée de 90 minutes, le soin utilise exclusivement la gamme de la marque luxueuse Éminence à base d’orpin, une plante qui a entre autres propriétés de favoriser la régénération des cellules de la peau, en plus d’avoir une action raffermissante. Attendez-vous à être traité aux petits oignons avec une exfoliation au sel et au sucre, un enveloppement corporel avec une gelée infusée à l’aloès, suivi d’un modelage avec la crème contour du corps à l’orpin, aux arômes envoûtants, le tout accompagné d’un soin express du visage qui comprend exfoliation et masque. Un moment de pure détente.

Prix : 130 $ (l’achat permet de profiter de 15 $ de rabais sur le circuit d’eau).

Consultez le site du Bota Bota : https://botabota.ca/