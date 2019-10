Alors que la Grande Braderie de mode de Montréal bat son plein, certains designers font le choix de fuir le tumulte de la foule afin de proposer une expérience plus intime.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

C’est le cas d’atelier b, qui tient désormais son solde de fin de saison dans son atelier-boutique du Mile End, situé au 5758, boulevard Saint-Laurent.

Jusqu’à dimanche, on s’y rend pour profiter de rabais de 25 % et plus sur les anciennes collections, alors que des échantillons et pièces présentant de petits défauts seront offerts avec des réductions allant jusqu’à 80 %.

Des soldes pour hommes et pour enfants, avec la collection petit atelier b, seront aussi proposés, dans une ambiance décontractée.

Autre rendez-vous intéressant : le solde d’entrepôt bisannuel de Sokoloff, qui se déroule aujourd’hui, jusqu’à 21 heures, dans les locaux de l’entreprise (9500, rue Meilleur, local 100).

On y profite de belles aubaines sur des pièces de lingerie et autres vêtements d’intérieur, alors qu’on promet une grande sélection de tailles et de modèles et des échantillons.

Consultez la page de l’événement d’atelier b : https://www.facebook.com/events/413043932746788/

Consultez la page de l’événement de Sokoloff : https://www.facebook.com/events/517394525715405/