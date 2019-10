Propulsée par Altitude Sports, la nouvelle marque Vallier est beaucoup plus qu’une marque maison, explique Maxime Dubois, PDG de l’entreprise : « C’est un projet en soi, une marque qui vivra par elle-même, donc tout le contraire d’une marque privée qui crée des copies d’autres marques en les vendant à prix réduit pour faire du volume ! »

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

En effet, le détaillant multimarque spécialisé dans les vêtements techniques de sport et de plein air a voulu combler un manque dans le marché avec Vallier, en proposant des vêtements à l’esthétique urbaine, à la fois haut de gamme et techniques.

« Ce ne sont pas des pièces pensées pour être portées dans la nature, mais on s’est inspirés de plusieurs technologies développées dans le domaine du plein air et du vêtement technique afin de créer des pièces de très haute qualité. C’est du design fonctionnel, car en plein air, il n’y a pas une couture ou un détail qui ne sert pas à quelque chose. Et nous, les détails, ça nous obsède ! », ajoute M. Dubois.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB Parka Mile-Ex en duvet, Vallier, 749,99 $, offert chez Altitude Sports

Résultat, une collection minimaliste et haut de gamme qui ne propose que des essentiels de la garde-robe urbaine, où les détails, matières et coupes ont été pensés afin de créer des pièces durables, intemporelles et fonctionnelles pour elle et lui.

Pensez parka confectionné avec du tissu extérieur Pertex qui bloque le vent, et rembourré de duvet d’oie blanche Allied certifié Responsible Down Standard, avec construction à cloisons tissées extensibles à l’intérieur, qui permet de maintenir le duvet bien en place (749,99 $).

Ou encore, un chandail garanti à vie en tricot mi-épais fait de laine mérinos d’Australie, avec col à demi-glissière (219,99 $). Sans oublier le magnifique manteau en laine japonaise Nagoya écoresponsable et son isolant PrimaLoft Gold Active (589,99 $).

Toutes créées à Montréal, les pièces ont été fabriquées dans des usines un peu partout dans le monde, minutieusement sélectionnées selon leurs spécialités : les t-shirts en coton à Los Angeles, les manteaux de laine au Canada, les tuques et chaussettes en Corée du Sud et le reste en Chine.

Les produits Vallier sont offerts chez Altitude Sports, et une sélection est également proposée dans les boutiques montréalaises C’est beau.

Consultez le site de Vallier : https://fr.vallier.com/