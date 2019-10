La nouvelle collection d’Au Coton mise sur les couleurs et la diversité.

Après avoir suscité l’engouement sur les médias sociaux avec l’annonce de la renaissance de la marque Au Coton cet été, l’entreprise a depuis peu une boutique, dans le Village.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Un choix logique selon Cherif Atallah, l’homme qui a racheté la marque et qui a l’ambition de lui redonner ses lettres de noblesse.

« La diversité a toujours été au cœur d’Au Coton, c’est une valeur qu’on porte avec fierté », estime-t-il.

La campagne pour la nouvelle collection, actuellement en prévente et déclinée en plusieurs couleurs et motifs, mise d’ailleurs sur la diversité avec une esthétique qui peut rappeler les campagnes de United Colors of Benetton.

Actuellement utilisée comme salle d’exposition, la boutique permet d’essayer des pièces de la nouvelle collection avant de commander en ligne, mais on pourra d’ici peu s’y procurer joggings, t-shirts, chandails à capuche ou leggings — tous 100 % coton.

Plus qu’une boutique, l’emplacement se veut un espace rassembleur pour la communauté, alors qu’un bar à smoothies et à jus ainsi qu’un espace café seront aménagés.

1475, rue Atateken (anciennement Amherst), Montréal

