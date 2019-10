Les créateurs locaux seront à l’honneur à Laval, tout le week-end, dans la cour centrale du Centre Laval, pour le tout premier Marché créateur, dont la porte-parole est Valérie Roberts.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ce grand marché aux allures boho, projet commun du Centre Laval et de la Centrale des artistes, sera l’occasion de découvrir les créations d’une vingtaine d’entreprises québécoises en mode, accessoires, déco et art de vivre, dont Ana Maria Dessin (photo), Bigarade, Incluses, Little Yogi, Noémiah et Veinage.

Ateliers, panels de créateurs et prestations musicales seront aussi de la partie.

Consultez le site web de l’événement : https://duolaval.com/evenements/soyez-du-premier-marche-createur