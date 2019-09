Demain, de 9 h à 17 h, la marque locale Manteaux Desloups dévoilera à sa boutique-atelier sa nouvelle collection de manteaux pour l’hiver 2020.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Entièrement conçus à Montréal avec de la laine pure à 100 %, et pourvus d’une doublure en thermolite, les chic manteaux de la marque proposent de vous garder au chaud, mais sans laisser votre style au vestiaire.

Cette saison, les produits se déclinent dans les teintes d’auburn, de beige et de bleu nordique.

La designer Isabelle Deslauriers sera sur place et présentera quelques-uns de ses services, dont la conception sur mesure et les tailles plus en commande spéciale, ainsi qu’une nouveauté : des tuques haut de gamme en alpaga et laine mérinos, tricotées directement à l’atelier.

3694, rue Saint-Denis, Montréal

Consultez la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/342670986446981/