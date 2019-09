Fondée en 2014, la marque montréalaise Ciele Athletics a été rapidement adoptée par la communauté de coureurs à pied un peu partout sur la planète.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Alors que le week-end du marathon de Montréal est à nos portes, l’entreprise tiendra une boutique éphémère dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche au 5689, boulevard Saint-Laurent.

Diverses courses et activités sont au programme, en plus de la possibilité d’en découvrir plus sur l’histoire de la marque et de s’y procurer différents produits.

À vos casquettes !

Consultez la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/2454024708176505/