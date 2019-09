Initiative du musée McCord, l’EncycloModeQC a été lancée officiellement cette semaine.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Cette référence virtuelle, basée notamment sur le dictionnaire Dicomode élaboré par l’anthropologue Gérard Baril et aujourd’hui épuisé, est consacrée à l’histoire de la mode québécoise, du XIXe siècle à aujourd’hui, et fourmille de références diverses, regroupant plus de 500 fabricants, créateurs, détaillants, organisations et événements du milieu de la mode québécoise.

Un excellent outil pour tous les férus de mode d’ici.

Consultez le site de l’encyclopédie : https://encyclomodeqc.musee-mccord.qc.ca/fr/