C’est d’abord pour valoriser et faire connaître les designers d’ici qui se consacrent à la mode masculine, mais aussi pour créer des liens, sans intermédiaire, entre ces derniers et les consommateurs, qu’Yves Ulysse a décidé de mettre sur pied le nouvel événement M3/Mode Masculine Montréal, qui commence aujourd’hui et se poursuit jusqu’à dimanche, avec une soirée de défilés demain soir, au Centre des sciences de Montréal.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Celui qui a toujours été actif dans l’univers de la mode et du design — il a notamment fondé la plateforme web Close Access TV — dit avoir eu l’idée de créer un événement mode montréalais après avoir vécu une « expérience extraordinaire » à la Semaine de la mode masculine de Toronto (TOM), aujourd’hui disparue.

« Mon but, c’est que tout le monde puisse se sentir VIP et d’amener un événement mode masculine glamour à Montréal. Les hommes sont rendus là, ils prennent soin d’eux, de leur peau et de leur habillement », remarque celui qui a bon espoir que son événement rassemblera célébrités, gens du milieu et gens du public.

Ainsi, en plus de la soirée de défilés, qui réunira des créateurs aux signatures diversifiées comme Helmer, Lakuachimoto, Pascal Labelle et le Torontois Rhowan James (60 $, cocktail et accès à l’afterparty au Four Seasons inclus), M3 propose un party d’ouverture au Vol de nuit (ce soir, 10 $) et un « Fashion Brunch » dimanche au Richmond, où designers et créateurs seront présents et où le public pourra se procurer des pièces vues aux défilés (15 $ l’entrée).

À cela s’ajoute demain dans la journée différents ateliers et conférences, notamment par Chovain et Absolute Suite, destinés autant aux gens du milieu qu’au public (10 $ chacun). « Aujourd’hui, on perd des talents parce que le milieu est très difficile. Je veux redonner le pouvoir d’achat aux gens en retirant l’intermédiaire et en connectant directement designers et clients. »

Consultez la page Facebook de M3 : https://www.facebook.com/m3mtl/