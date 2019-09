L’écrivaine canadienne, qui a dévoilé mardi Les Testaments — suite très attendue de La Servante écarlate —, s’est livrée à une séance photo inédite avec le célèbre photographe Tim Walker pour la couverture du magazine Sunday Times Style.

LA PRESSE

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM THE SUNDAY TIMES STYLE Couverture du numéro du dimanche 8 septembre du Sunday Times Style

Margaret Atwood se présente sur les photos avec l’allure d’une sorcière. Ses cheveux gris et bouclés semblent défier la gravité et l’autrice prend la pose habillée de vêtements sombres signés Viktor & Rolf, Simone Rocha et Philip Treacy.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM THE SUNDAY TIMES STYLE

Dans le numéro publié le dimanche 8 septembre, l’écrivaine de 79 ans se confie sur la maternité, l’amour, le mariage et, bien sûr, sur sa nouvelle oeuvre avec l’éditrice en chef Lorraine Candy.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DU STYLISTE HARRY LAMBERT

Dans un article exclusif, Margaret Atwood sélectionne douze femmes qui, comme elle, façonnent l’avenir pour le mieux.