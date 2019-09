Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les rayons. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

L’automne par le bout des ongles

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK La nouvelle collection automnale de CND, « Treasured Moments »

Pour combattre le spleen de l’été qui tire à sa fin, on se redonne le goût des gros pulls et des boissons chaudes avec des couleurs d’automne.

Et c’est par le bout des ongles que la saison nouvelle s’apprivoise le mieux !

La nouvelle collection de vernis à ongles « Treasured Moments », par CND, remplit son rôle à merveille en donnant le goût de l’automne avec cinq teintes allant d’un neutre couleur chair au vert kaki en passant par l’orange éclatant et le fuchsia pigmenté.

Petit plus : un nouveau pinceau qui épouse l’ongle et facilite l’application.

Prix : 13,99 $ la bouteille, offerte en pharmacie, aussi proposée en Shellac, en salon seulement.

Consultez le site de CND : https://cnd.com/#next

Choisir le démaquillage à l’huile

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Le démaquillant à l’huile de Boscia est un des plus efficaces que nous ayons essayés.

Contrairement aux idées reçues, démaquiller votre peau à l’huile ne la rendra pas grasse, mais lui apportera de l’équilibre tout en la nourrissant.

De plus, l’huile permet d’enlever facilement toute trace de maquillage : il suffit de masser d’abord le produit sur la peau sèche, puis de l’émulsifier avec un peu d’eau, avant de rincer abondamment.

L’huile fraîcheur nettoyante et démaquillante de Boscia est une des plus efficaces que nous ayons essayées, avec son mélange d’huiles d’églantier et d’avocat et ses extraits d’épilobe et de thé vert.

Pas étonnant qu’elle soit un des produits phares de la marque !

Prix : 42 $, offerte chez Sephora et nouvellement chez Pharmaprix.

Consultez le site de Pharmaprix : https://beaute.pharmaprix.ca/

Consultez le site de Boscia (en anglais) : https://www.boscia.com/shop/index.php

Rentrée express

PHOTO FOURNIE PAR KARINE JONCAS Le Masque hyaluro-lift 4D vous permettra d’économiser du temps en cette période de rentrée.

La rentrée fait raccourcir le temps pour prendre soin de vous comme peau de chagrin ? On connaît tous la chanson !

La solution : opter pour des soins express qui permettront de réduire le temps passé dans la salle de bains, avec résultats probants à la clé.

Et c’est exactement ce que fera pour vous le nouveau Masque hyaluro-lift 4D de la société québécoise Karine Joncas, infusé d’un quatuor d’acides hyaluroniques, pour une peau hydratée et lissée, et d’un élixir de vin de glace, pour un effet lifting.

Et ce, en trois minutes top chrono.

Prix : 28 $, offert en ligne et dans les points de vente.

Consultez le site de Karine Joncas : https://karinejoncas.ca

Roulez, humez, recommencez

PHOTO FOURNIE PAR SCENTUALS Le parfum Vanilla Sunset

Dans le domaine de la parfumerie botanique, les choix sont parfois peu abondants, mais de nombreuses marques commercialisent désormais des jus 100 % naturels.

C’est le cas de Scentuals, une société canadienne qui propose des produits véganes, aux ingrédients issus du commerce équitable, avec sa nouvelle gamme de parfums à billes au petit format idéal pour le sac à main, dont les mélanges sont à base d’huile de carthame et d’huiles essentielles choisies.

On aime particulièrement Vanilla Sunset, où la vanille se mélange aux doux agrumes, et Wild Rose, pour les amoureux de la fleur romantique. Subtil et envoûtant.

Prix : 24 $, offerts en ligne et dans les points de vente.

Consultez le site de Scentuals (en anglais) : https://www.scentuals.com/ca/&?___from_store=us