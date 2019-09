La marque de luxe Dior a lancé une nouvelle campagne pour son parfum Sauvage. Dans la version longue de la publicité, on voit l’acteur Johnny Depp, visage de cette fragrance depuis plusieurs années, jouer de la guitare dans le désert de l’Utah, sous le regard curieux d’une jolie jeune fille couverte d’une peau de loup, tandis qu’un homme en vêtements traditionnels autochtones danse jusqu’au coucher du soleil.

Ève Dumas

La Presse

Les accusations d’appropriation culturelle se sont rapidement mises à pleuvoir sur les réseaux sociaux. Dior a toutefois publié vendredi après-midi une vidéo pour expliquer la démarche qui a mené à cette publicité. On y présente Ron Martinez « Looking Elk », membre des Sioux de Rosebud et consultant de l’organisme Americans for Indian Opportunity. Il déclare pour sa part que cette campagne ouvre la porte au dialogue.

Dior a depuis retiré tous les éléments de sa campagne du web.