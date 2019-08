La collection « Chez nous », réalisée par la boutique Off the Hook en collaboration avec Vans, est un hommage aux quartiers montréalais dans lesquels la boutique est établie.

PHOTO FOURNIE PAR OFF THE HOOK

Off the Hook et Vans rendent hommage à Montréal

La boutique montréalaise Off the Hook (OTH) a dévoilé sa mini-collection « Chez nous », réalisée en collaboration avec Vans.

La Presse

Pour souligner sa présence dans trois quartiers de Montréal (le Vieux-Montréal, le Plateau et le centre-ville), OTH a revisité le modèle Era Lx de Vans, agrémenté de cuir et de suède. Trois déclinaisons de couleurs sont proposées, soit le vert, un clin d’œil au mont Royal, le bleu, en référence au fleuve qui borde le Vieux-Montréal, et le brun, pour les briques des édifices du centre-ville. Notons que le modèle « centre-ville » n’est pas vendu au grand public. Il n’a été produit que pour les familles et amis. Les deux autres sont offerts en boutique et sur le site web d’OTH au coût de 150 $. Il ne s’agit pas de la première collaboration de la boutique montréalaise avec Vans. En 2014, ils avaient développé un modèle de chaussures avec le chef Chuck Hughes et un autre en l’honneur du club de soccer The Ringleaders.

— Valérie Simard

Kanevas s’allie à Jean-Paul Fortin

PHOTO FOURNIE PAR KANEVAS La collection Kanevas x Jean-Paul Fortin comprend une sélection de sacs fourre-tout, de pochettes et de sacs à dos.

Le fabricant de sacs Kanevas s’est allié au détaillant de chaussures Jean-Paul Fortin, avec qui il a récemment conclu une entente de distribution, pour la création d’une collection exclusive. Celle-ci comprend une sélection de sacs fourre-tout, de pochettes et de sacs à dos qui combine le cuir synthétique (vegan), le feutre et le coton. Certains tissus utilisés sont exclusifs à cette collection. Celle-ci sera offerte dans les succursales Jean-Paul Fortin et Les Pieds sur Terre du Québec et de Toronto. Fondé par Marie-Hélène David et Mylène Cusson, deux entrepreneures de Québec qui étaient à la recherche du sac parfait, Kanevas se distingue avant tout par son offre de sacs personnalisables. Les fans de Dans l’œil du dragon se souviendront peut-être de leur passage à l’émission l’an dernier, alors qu’elles avaient refusé une offre de Martin-Luc Archambault.

— Valérie Simard

Pierrot la lune inspire Noémiah

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Inspirée par Pierrot la lune, la nouvelle collection capsule de Noémiah a été réalisée en collaboration avec Samantha Mainville de Heirloom Hats.

Après une collaboration avec l’illustratrice Estée Preda, le printemps dernier, la designer Noémie Vaillancourt, derrière la très mignonne marque Noémiah, remet ça, collaborant cette fois avec la chapelière Samantha Mainville, de Heirloom Hats, pour une collection capsule inspirée par Pierrot la lune. Le résultat est poétique et théâtral, puis comprend trois morceaux mariant le noir avec des touches de rouge et de rose : la robe Celia, un modèle classique de la marque revu pour l’occasion avec des boutons colorés aux manches, un jumper brodé d’une illustration de Justin Houle et un haut aux manches bouffantes deux couleurs. Le tout est offert en ligne.

— Iris Gagnon-Paradis

La collection mimi de Cokluch Mini

PHOTO TIRÉE DU SITE DE COKLUCH MINI Destinée aux enfants de 2 à 10 ans, la nouvelle collection d’automne de Cokluch Mini propose des pièces confortables aux coupes extensibles, facilement combinables entre elles.

Il y a plus de 10 ans que Christine Guérin et Laurie Lemieux ont lancé leur marque Cockluch. Depuis quelques années, elles ont ajouté une gamme pour enfants, Cokluch Mini, à leur offre. Destinée aux enfants de 2 à 10 ans, la nouvelle collection d’automne, entièrement fabriquée au Québec, propose des pièces confortables aux coupes extensibles, facilement combinables entre elles. On aime les mignons imprimés d’animaux de la forêt, comme des loups et des lapins, qui plairont assurément aux petits ! Collection offerte en ligne, à l’atelier-boutique et dans quelques points de vente.

— Iris Gagnon-Paradis