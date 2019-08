Josiane et Carolane Stratis ont annoncé qu’elles se dissociaient des blogues Ton Petit Look et TPL Moms afin de se consacrer à leurs projets personnels.

Carolane et Josiane Stratis, les « jumelles de la mode », ont annoncé hier qu’elles se dissociaient d’Oboxmedia et des blogues Ton Petit Look et TPL Moms, qu’elles ont créés il y a respectivement neuf et cinq ans.

La Presse

« On est fatiguées. La vraie raison, c’est ça. On s’est épuisées mentalement à travailler sur les sites de TPL et TPL Moms », a écrit Carolane dans un billet publié sur Ton Petit Look.

> Lire le billet de Carolane : https://tonpetitlook.com/2019/08/26/je-viens-vous-dire-quon-sen-va-mais-pas-loin/

« On [a] envie de travailler pour nous seules. Ensemble, juste les jumelles », a aussi expliqué Josiane sur Facebook.

> Lire la publication Facebook de Josiane : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10162315979265061&set=p.10162315979265061&type=3

Les sœurs veulent notamment s’investir davantage dans leur projet Incluses, dont la deuxième collection a été lancée la semaine dernière. — Iris Gagnon-Paradis