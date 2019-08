Faites de verre soufflé et peintes en or, les pailles Dior se vendent en paquet de six pour 195 $.

L’industrie de la mode est souvent montrée du doigt pour son importante empreinte écologique. Pour être dans l’air du temps, certaines marques de haute couture n’hésitent donc pas à fabriquer des produits plus durables afin de réduire la surconsommation de plastique.

Marie-France-Lou Lemay

La Presse

Plus tôt cette année, Prada a annoncé la production d’une collection de sacs en nylon faits à partir de déchets plastiques recyclés et Ralph Lauren a lancé une version de son célèbre polo conçue à partir de bouteilles recyclées.

Pour sa part, la maison française Dior offre un nouveau produit : un coffret de pailles réutilisables. Faites de verre soufflé et peintes en or, elles se vendent en paquet de six pour 195 $. Votre prochain party sera plus écolo, mais votre portefeuille, dégarni.

Soulignons que Dior multiplie les efforts pour respecter davantage l’environnement : elle a récemment fait l’acquisition de la maison Stella McCartney, qui a recours à des matières écoresponsables.

Source : Business Insider