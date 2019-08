C’est lundi que débutera le 19e Festival Mode & Design (FMD) de Montréal. Le volet FMD Rencontres, qui met en lumière divers acteurs du milieu de la mode, donnera le coup d’envoi de l’événement.

Valérie Simard

La Presse

À partir de mercredi, l’action se déplacera sur la passerelle extérieure, installée dans le Quartier des spectacles, où une vingtaine de défilés y seront présentés, dont ceux de Yung_alexander, Pedram Karimi, Guillaum Chaigne et Eve Gravel.

Mercredi soir, les blogueuses Carolane et Josiane Stratis dévoileront leur deuxième collection de mode inclusive, réalisée cette fois en collaboration avec le designer Xavier Laruelle.

Maints événements spéciaux et des prestations artistiques sont aussi au programme. Les festivaliers pourront également déambuler dans le village de boutiques éphémères et découvrir les bijoux, accessoires et vêtements d’une trentaine de créateurs locaux.

Du 19 au 24 août.

Consultez la programmation complète : http://festivalmodedesign.com/