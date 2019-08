Le pantalon convertible Eden (220 $) et le chemisier sans manches Tati (125 $), de la designer Catherine Veri

La designer montréalaise Catherine Veri fait revivre le pantalon « à zip » dans sa collection estivale Capsule 3.

Valérie Simard

La Presse

Si pratique, le pantalon convertible en short, qui a connu son âge d’or dans les années 90, n’est pas d’emblée reconnu comme un article mode.

Mais Veri le revisite joliment en le garnissant notamment d’une ganse ajustable à la taille.

Depuis son lancement, il y a un an, Veri propose une collection de vêtements et d’accessoires unisexes qui se veut durable, minimaliste et pratique.

Par sa démarche, la designer dit souhaiter normaliser l’habillement non genré et redéfinir la notion de saison en mode.

« Nous pensons qu’un vêtement ne devrait pas être démodé à la fin d’une saison, affirme Catherine Veri. C’est pourquoi nous offrons des collections concises et réfléchies pouvant être portées toute l’année. »

Sa troisième collection, lancée le mois dernier, comprend, outre le pantalon convertible, une chemise à manches longues qui rappelle le sarrau d’artiste, un chemisier sans manche à col croisé et un sac à dos en moire à cordons coulissants pouvant être converti en fourre-tout (tote bag).

Fabriquées à Montréal, les pièces de vêtement sont offertes en noir, blanc, bleu pervenche et vert olive et sont conçues en lin ou en ripstop de coton, tissu très résistant.

Consultez le site de Veri : https://madebyveri.com/