Myriam Hoffmann est une pionnière : conseillère en image depuis 26 ans, elle donne des formations et des conférences en Europe sur l’importance de prendre soin de son image pour retrouver la confiance en soi. Avec son livre Relooking thérapie, elle donne des conseils concrets afin de se sentir mieux et d’être plus en confiance. Les voici.

Olivia Lévy

La Presse

La bonne première impression

« On pense que l’habit ne fait pas le moine, que c’est un sujet léger et inutile, c’est faux ! estime Myriam Hoffmann. On n’a jamais une deuxième chance de faire bonne impression. Il faut savoir que 93 % de nos premières impressions découlent du non-verbal. L’énergie, notre façon d’être et le vêtement, ça fait partie d’un tout. On dit souvent que la carrière est déterminée à 10 % par le rendement, à 30 % par la présentation et l’image et à 60 % par les contacts et les relations. Il est donc essentiel de savoir se mettre en valeur et d’avoir une bonne attitude. C’est ce qui va vous donner confiance en vous. »

Oui à la couleur

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS IN PRESS Myriam Hoffmann

« La couleur a été pour moi un déclencheur. On vit dans un monde gris. Mettre de la couleur est tellement agréable pour soi et pour les autres. Le noir plombe souvent le moral et ne va pas bien à tout le monde. Le noir va aux gens qui ont la peau mate, des cheveux et des yeux foncés. Il ne faut pas hésiter à découvrir et à tester les couleurs sur nous. Car les couleurs vont vous révéler à vous-même », estime la spécialiste de l’image.

Se sentir bien dans ses vêtements

Être bien dans ses vêtements, c’est se sentir bien dans sa vie. « Lorsqu’on présente une image harmonieuse et positive, notre estime personnelle augmente. Plus vous avez une bonne image de vous, plus vous avez confiance en vous. C’est vraiment un cercle vertueux qui aura des conséquences sur votre vie sociale, amoureuse et professionnelle. Il ne faut pas sous-estimer cet effet : notre bien-être se reflète sur nous mais aussi sur les autres », analyse Myriam Hoffmann.

Connaître ses goûts

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS IN PRESS Relooking thérapie de Myriam Hoffmann

« Une image, ça ne se magasine pas dans un supermarché ou en feuilletant un magazine, c’est un travail sur soi. On doit connaître ses envies, ses valeurs, ses besoins, ce qui inclut notre personnalité, nos goûts, notre culture, notre expérience de vie. On se questionne sur soi pour ensuite se construire une image qui est fidèle à ce que nous sommes. Car aujourd’hui, il y a des extrêmes, avec Instagram. Les plus jeunes sont obsédés par leur image et la soignent presque trop, et de l’autre côté du spectre, il y a ceux qui pensent que ça n’a aucune importance, qu’il y a des sujets plus sérieux dont on devrait se préoccuper. »

Acheter intelligemment

Les statistiques parlent : 80 % du temps, on porte 20 % seulement de notre garde-robe. Pourquoi ce déséquilibre ? « On pense qu’on va perdre du poids pour pouvoir remettre un vêtement, il y a une veste dont le bouton n’a jamais été remplacé, d’autres tenues qu’on ne porte plus car on ne se sent pas bien dedans, ou encore la coupe de certains vêtements n’est plus à la mode, et on achète parfois n’importe quoi… Résultat : on met toujours la même chose et on dit qu’on n’a rien à se mettre. Votre garde-robe déborde-t-elle ? Il faut apprendre à acheter intelligemment. Arrêtons de remplir nos armoires de choses qu’on ne met pas. Privilégier la qualité plutôt que la quantité. Il faut vraiment se poser la question avant d’acheter : est-ce que j’ai vraiment besoin de ce vêtement ? Est-ce que je vais le porter ? »

Relooking thérapie. Myriam Hoffmann. Les éditions In Press, 192 pages.