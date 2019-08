La Grande Fabrique, le rendez-vous rue des Créateurs

Cette fin de semaine, la rue Sainte-Catherine Est s'anime entre les avenues Bourbonnière et Aird avec la 4 e édition de La Grande Fabrique.

L'évènement, présenté sur un parcours d'un kilomètre et dans plus de 250 stands, permettra de découvrir des artisans, designers et autres créateurs d'ici qui ont à coeur d'offrir des produits écoresponsables.

Des activités sont aussi prévues dans la rue des Créateurs, comme un minigolf, des ateliers de DIY, des jeux gonflables, des stations de tatouage, un minibar pour enfants et un « vide dressing » extérieur.

Samedi de 11 h à 18 h et dimanche de 11 h à 17 h

Pour plus d'info : https://hochelaga.ca/evenements/evenement/16/