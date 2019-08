Produits cosmétiques testés et approuvés

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s'y perdre avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les rayons. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés... et approuvés !

Sublime huile L'huile prodigieuse Nuxe ne requiert aucune présentation, et sa réputation la précède. Nombre de femmes adorent s'enduire de cette sublime huile sèche composée de sept huiles végétales aux diverses propriétés (tsubaki, argan, macadamia, noisette...) des pieds à la tête - car oui, ce produit multifonction (comme on les aime, non ?) convient au corps, au visage et aux cheveux. Pour l'été, la marque française la décline dans une nouvelle fragrance florale délicate où s'entremêlent effluves de zeste de pamplemousse, magnolia et musc. Pétillant. Prix : 46 $ (100 ml), offerte chez Pharmaprix, Jean Coutu, La Baie, Murale, Brunet, Familiprix et Uniprix >> Consultez le site de Nuxe Shampoing pour emporter

Agrandir Feuilles de shampoing sec The Take Out, Cake Beauty, 14,99 $, offertes en ligne et chez Pharmaprix PHOTO TIRÉE D'INSTAGRAM

Pour espacer le lavage des cheveux tout en évitant l'effet gras aux racines, le shampoing sec est un allié apprécié de plusieurs. Mais après un entraînement ou avant de filer pour l'apéro, on n'a pas toujours une bouteille à notre disposition. C'est avec bonheur que nous avons découvert les feuilles de shampoing sec The Take Out, par Cake Beauty, une entreprise canadienne qui propose des produits végétaliens, axés sur les ingrédients naturels. À la manière d'un papier buvard, ces feuilles de papier de riz infusées d'une poudre transparente de mica et d'argile kaolin absorbent le sébum en deux temps, trois mouvements. Très pratique. Prix : 14,99 $, offertes en ligne et chez Pharmaprix >> Consultez le site de Cake Beauty (en anglais) Ongles non toxiques

Agrandir BKIND propose une nouvelle collection de vernis non toxiques, avec de jolies couleurs estivales. PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BKIND

Avoir de jolis ongles, c'est bien. Y appliquer une formule exempte d'ingrédients potentiellement toxiques généralement trouvés dans les vernis commerciaux, c'est encore mieux. C'est exactement ce que propose la nouvelle collection pour les ongles de l'entreprise montréalaise consacrée à la beauté verte BKIND. Entièrement véganes, la vingtaine de couleurs estivales, très attrayantes, sont exemptes des 10 ingrédients potentiellement toxiques communs (formaldéhyde, tolène, camphre, parabènes...). Et oui, ils tiennent aussi longtemps que votre vernis usuel, surtout en appliquant la couche de base et celle de finition, et s'enlèvent comme un charme avec le dissolvant d'origine naturelle qui ne contient pas d'acétone. Prix : 15,95 $ (vernis), 25,95 $ (duo de base et finition vernis à ongles), 18,95 $ (dissolvant), offerts en ligne, à la boutique et dans les points de vente >> Consultez le site de BKIND Bouffée de fraîcheur

Agrandir Bruine hydratante Tolériane Ultra 8, La Roche-Posay, 25 $, offerte en ligne et dans certaines pharmacies PHOTO FOURNIE PAR LA ROCHE-POSAY