Quand bronzer rend accro

« Pour moi, être à l'ombre, c'était perdre du temps », confie Annie Gloutney, 48 ans. Cette Montréalaise le reconnaît : elle a été accro au bronzage. Une addiction qui a un nom : la tanorexie.

Elle a commencé à lézarder au soleil quand elle avait 10 ans, prenant exemple sur ses proches. « Ma mère prenait beaucoup de soleil et allait au salon de bronzage, se souvient-elle. Ma tante était aussi très bronzée. Avec ses cheveux blonds, elle pouvait faire un peu star de cinéma. Le bronzage était valorisé, on se sentait belles, plus en santé. »

Dans sa course au hâle, Annie Gloutney, adolescente, passe des journées entières exposée au soleil, la peau enduite d'huile. « Personne dans mon entourage ne mettait d'écran solaire, et je n'avais jamais entendu parler des effets néfastes du soleil. » Autour de 15 ans, elle commence à fréquenter régulièrement des salons de bronzage, au printemps et à l'automne. Et ce, pendant près de 10 ans.

Et lorsqu'elle part en vacances, bronzer est une activité à part entière.