Des chandails duos pour les meilleurs amis

Les youtubeuses Marianne Plaisance et Gabrielle Bongard-Papineau, qui sont derrière la chaîne 2 e peau, ont transposé leur univers coloré dans une marque de vêtements visant à célébrer l'amitié, tout en faisant un clin d'oeil à la culture québécoise.

Unisexe, leur première collection, nommée Pour de vrai, comprend des t-shirts, chandails à manches longues et hoodies aux couleurs vives, offerts en solo ou en duo, question « de matcher, mais pas trop matcher ».

On y retrouve notamment un duo de chandails avec l'inscription « Allo Coucou », la phrase qui ouvre chacune de leurs vidéos, un duo pensé pour les partys et festivals, et un autre en hommage à la poutine.

Les articles sont vendus en ligne.