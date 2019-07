Naïf se multiplie

Iris Gagnon-Paradis

Depuis l'ouverture de sa mignonne boutique sur l'avenue du Mont-Royal, en 2017, la marque Naïf connaît un joli succès. À preuve, elle a ouvert coup sur coup récemment ses quatrième et cinquième boutiques, respectivement dans le quartier Mile End, rue Saint-Viateur, et à Saint-Jean-sur-Richelieu, des adresses qui viennent s'ajouter à celles du Vieux-Montréal et de Westmount.