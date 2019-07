Un nouveau club d'échange de vêtements

La fondatrice du Club de troc de MTL (MTL Barter Club), la blogueuse et styliste Rosemary Hosson, a organisé pendant 10 ans des séances de vente et d'échange de vêtements chez elle avant d'oser pousser l'expérience à plus grande échelle.

Comment ça fonctionne ? Il faut débourser 10 $ par séance et apporter jusqu'à 25 pièces de vêtements ou accessoires à échanger, sans trace d'usure apparente.

Chaque pièce qui sera conservée donne droit à un crédit échangeable contre un nouveau morceau.

La collection compte actuellement près de 150 articles (Dynamite, Guess, Topshop, DKNY, Escada, etc.).

Les crédits inutilisés peuvent être reportés à une séance ultérieure. « Il est rare que les clientes repartent les mains vides », souligne Rosemary Hosson.

Les vêtements pour bébés, enfants et hommes sont aussi acceptés. « On aimerait beaucoup agrandir notre section pour hommes et avoir davantage de chaussures, note Rosemary. On prend aussi les costumes d'Halloween ! »

Le Club de troc de MTL est ouvert du mardi au dimanche.

1990, rue William, local 201

Consultez la page du Club de troc de MTL : https://www.facebook.com/mtlbarterclub/