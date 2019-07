Paperole revisite les emblèmes d'ici

Molson a eu la bonne idée de demander à la maison d'édition Paperole et à son illustrateur de renom Benoit Tardif de créer une collection de t-shirts inspirée par le Québec et rendant hommage à l'attachement des Québécois à la bière de la brasserie.

Le résultat, coloré et ludique, reprend d'emblématiques vues bien de chez nous : le Château Frontenac, à Québec, le roché Percé, à Percé, et évidemment la Brasserie Molson, à Montréal, chacun offrant un subtil clin d'oeil à la Molson Ex.

Les t-shirts seront offerts avec tout achat d'une caisse de 30 canettes de la bière, au Québec seulement. Pour un temps limité, jusqu'à épuisement des stocks.

Consultez le site de Paperole : https://www.instagram.com/paperole/