Beauté: testé et approuvé

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s'y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les rayons. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés... et approuvés !

Rituels pour éveiller les sens La démarche de la fondatrice de la marque Luxcey Beauty, Rose Gwet, relève d'une approche de totale authenticité. S'inspirant notamment des rituels de beauté des femmes de son Cameroun natal, elle a créé une gamme de produits dont l'objectif est de nous permettre de prendre soin de notre corps... et de notre esprit. Avec ses Brunchs beauté, elle pousse l'expérience plus loin en mariant gastronomie et rituels beauté. Après un brunch inspiré des ingrédients de sa gamme, l'expérience se poursuit avec un partage de rituels pour se faire du bien, à reproduire à la maison avec les produits Luxcey : massage lissant matinal pour le visage ou massage pour atténuer l'apparence de la cellulite avec l'huile Zoé (notre préférée). Les Brunchs beauté se tiennent presque tous les dimanches au Bar à rituels de Luxcey. Deux éditions spéciales auront lieu au vignoble La Bullerie, les 21 et 28 juillet (prix : 58 $). Consultez le site de Luxcey Beauty

Agrandir Les nouveaux rouges Encre à lèvres par Bite Beauty offrent une tenue longue durée. PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BITE BEAUTY

Encre à lèvres Des produits de la société torontoise Bite Beauty, qui se spécialise dans les rouges et produits pour le soin des lèvres, nous apprécions toujours les pigments intenses, les affriolantes couleurs et les formulations entièrement naturelles et véganes. La nouvelle Encre à lèvres longue tenue Outburst se hisse tout en haut de nos favoris. À base d'huiles de noix de coco (hydratante) et de graine de passiflore (nourrissante), ainsi que de cire de graine de tournesol (pour conserver couleur et hydratation), ce rouge offert en trois teintes électriques tient vraiment bien, résiste à l'eau et, ô joie, ne sèche pas de façon disgracieuse sur les lèvres. Chaque fois qu'on le porte, les compliments affluent. Une valeur sûre pour la canicule. Prix : 30 $, offerte chez Sephora et en ligne.

Agrandir La marque montréalaise Wild Grace s'inspire des principes de l'ayurvéda. PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE WILD GRACE

État de grâce S'inspirer des principes de l'ayurvéda, système de guérison holistique venant de l'Inde, telle est la démarche de la nouvelle marque Wild Grace, établie à Montréal. La gamme propose trois collections correspondant aux « doshas » (énergies) ayurvédiques : peau sèche, fine et en manque d'hydratation (Vata), sensible et acnéique (Pitta) ou épaisse, aux pores dilatés (Kapha). Ici, huiles végétales et essentielles composées à partir de plantes sauvages et biologiques se déclinent en sérum, huile pour le corps et parfum botanique. Nous avons testé avec bonheur la collection Vata, profondément nourrissante. Son parfum, très calmant et apaisant, nous a vraiment conquise. Wild Grace lancera le 15 juillet Tridoshic, une nouvelle collection conçue pour tous les types de peaux. Prix : de 56 $ à 72 $, en vente en ligne et dans quelques points de vente.

Agrandir La marque britannique REN Clean Skincare propose des produits sans ingrédients pouvant être nocifs pour la peau et pour la planète. PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE REN CLEAN SKINCARE