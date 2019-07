Des maillots en filets de pêche et en bouteilles recyclées

Isabelle Morin

La Presse La Presse Le maillot de bain, ce minuscule vêtement, est étonnamment dommageable pour l'environnement. Mais de plus en plus de marques se tournent vers des solutions de rechange aux fibres synthétiques afin d'en fabriquer des versions plus écoresponsables.

Le problème avec les maillots Un maillot doit être extensible, repousser l'humidité, sécher rapidement, tout en réduisant la résistance à l'eau. Ces attributs pour la baignade font appel à des fibres synthétiques comme le nylon, l'élasthane et le polyester. Or, qui dit fibres synthétiques dit plastique, un dérivé du pétrole qui ne se décompose jamais complètement. Entre-temps, il se défait en particules qui s'incrustent dans la flore et sont ingérées par la faune marine. La solution de rechange

Agrandir Un maillot de la designer Stella McCartney utilisant des fibres recyclées PHOTO TIRÉE DE L'INTERNET

Faire l'achat d'un maillot dont le textile est fait de matières recyclées plutôt que de fibres synthétiques vierges permet de limiter son empreinte écologique. Les grandes entreprises, dont les infrastructures sont plus lourdes, mettent du temps à changer leurs modes de fabrication, mais de petites marques écoresponsables misent déjà sur cette option. Des fabricants de textile se distinguent avec une offre intéressante sur le plan écologique. Econyl, un manufacturier italien, s'est intéressé à la fabrication de nylon à partir de filets de pêche abandonnés dans l'océan : il compte maintenant 750 clients dans l'industrie de la mode, dont les maisons Gucci et Stella McCartney. La société Repreve fabrique quant à elle des textiles à partir de bouteilles de plastique récupérées directement dans les océans et s'approvisionne dans des pays qui ne disposent pas d'infrastructures pour éliminer leurs déchets ou les recycler. Athleta, propriété de Gap, a pour sa part mis trois ans à développer le H2Eco, un textile fait de nylon recyclé. « Ce n'est pas juste une tendance. C'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneurs et en tant que parents de trouver des solutions », estime Annie Gagné, cofondatrice de la marque québécoise Akela Surf, qui produit des maillots de bain et vêtements de surf en matières recyclées et utilise des encres sans produits chimiques. L'industrie et la technologie du textile ont beaucoup évolué ces dernières années, remarque Annie Gagné. Les limites du recyclé

Agrandir Julie M. Dumas dessine ses maillots sous l'étiquette June Swimwear depuis 2009. PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE