Sarah-Jeanne Labrosse dévoile sa collection

Sarah-Jeanne Labrosse s'associe avec la marque montréalaise Frank and Oak le temps d'une collection capsule baptisée La Coupe.

Lancée cette semaine, la collection comprend 13 pièces, dont un débardeur à dos nageur, un short ample, une robe polo et un anorak.

Celle qui dit avoir eu carte blanche pour la création de sa collection a décidé d'opter pour un look rétro et sportif, qu'elle affectionne particulièrement, et elle s'est inspirée de son passé de joueuse de tennis - elle était classée 10e au Canada à l'âge de 14 ans.