Critiquée au Japon, Kim Kardashian débaptise sa gamme de lingerie «Kimono»

Mardi, le ministre du Commerce et de l'Industrie Hiroshige Seko s'est invité dans le débat, annonçant l'envoi la semaine prochaine aux États-Unis de hauts responsables du bureau des brevets et marques pour discuter de la situation avec leurs homologues américains.

« Je suis toujours à l'écoute, j'apprends et je grandis - J'apprécie donc la passion et les différentes perspectives que les gens m'apportent », a-t-elle expliqué, assurant avoir eu « les meilleures intentions » en lançant sa gamme.

Autrefois commun dans la garde-robe japonaise, le kimono est aujourd'hui souvent réservé aux grandes occasions comme des mariages et surtout porté par des femmes.

Cet habit raffiné et très cher a la réputation d'être difficile à porter : la technique pour arranger les différentes étoffes et nouer la large ceinture appelée « obi » est très complexe, le port serré et inconfortable pour qui n'est pas habitué et la démarche en « zori » (sandales traditionnelles) peu aisée.

Le monde de la mode est régulièrement secoué par des polémiques sur l'appropriation culturelle, concept anglo-saxon qui dénonce la récupération de symboles des cultures souvent minoritaires sans autorisation.

Récemment, le gouvernement mexicain a protesté contre l'utilisation de motifs textiles ethniques par la maison de couture new-yorkaise Carolina Herrera pour sa collection Resort 2020.

Les critiques atteignent aussi le monde de la chanson : Bruno Mars a ainsi été accusé de spolier la culture noire, et Katy Perry s'est excusée pour avoir porté des tresses africaines dans un clip.