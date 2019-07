Les essentiels d'Esser

Préoccupée par la mode « prête à jeter » et « essoufflée » par le rythme d'enfer imposé aux designers, qui doivent se réinventer de saison en saison, elle introduit une ligne d'essentiels, portés à la fois par l'esprit du design japonais, où le beau rencontre l'utile, et la philosophie scandinave, qui favorise l'aspect durable et fonctionnel des objets.

« Ce sont des pièces intemporelles, modulables selon les saisons, avec quelques morceaux unisexes. »

L'idée étant de créer ainsi une garde-robe minimaliste et inciter les gens à réduire leur consommation de vêtements.

T-shirts unisexes côtoient robes t-shirts, chandails et tank tops, complétés par quelques articles de saison, dont des shorts en lin et un magnifique kimono en viscose.

