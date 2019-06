Célébrer l'été dans les boutiques de La Petite-Patrie

Le 3 juillet, de 17 h à 20 h, rendez-vous rue Beaubien pour visiter les espaces de l'atelier-boutique Marmier Betina Lou, c'est beau, Deuxième édition, Pilar Agueci et Atelier 10 et profitez de rabais de 15 %.

On promet des affogatos gratuits (dessert italien noyé dans le café) chez Marmier Betina Lou, qui dévoilera une collaboration avec l'artiste montréalaise Catherine Potvin pour l'occasion, et un garden-party dans la cour de Deuxième édition, en plus de plusieurs cartes-cadeaux à faire tirer. On serait fou de s'en priver !

Consultez la page de l'événement : https://www.facebook.com/events/308043696769679/