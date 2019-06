Festival Mode et Design: Denis Gagnon en vedette

La 19 e Festival Mode et Design de Montréal se tiendra du 19 au 24 août dans le Quartier des spectacles avec au programme des défilés de mode, des boutiques éphémères et des conférences qui seront dévoilées aujourd'hui.

Ainsi, dans le cadre des « FMD Rencontres », présentées à l'édifice Wilder, l'univers de Denis Gagnon sera à l'honneur en compagnie de Marie-Mai, de Nathalie Bondil et d'Azamit.

La designer Marie Wilkinson, qui a notamment créé des lunettes pour Elton John, discutera de son parcours avec Stéphane Le Duc.

Également au programme, le créateur québécois de chaussures de luxe Jérôme C. Rousseau, dont les vedettes Charlize Theron et Cameron Diaz portent les créations, le célèbre mannequin Alain Gossuin et une discussion sur l'avenir des commerces dans les artères commerciales.

Les billets sont en vente dès maintenant.