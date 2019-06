Beauté: testé et approuvé

Crème biologique pour les pieds à la menthe et au romarin, 21 $, offerte en ligne et dans quelques points de vente

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s'y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les rayons. Notre journaliste beauté vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés... et approuvés !

T'as de beaux pieds, tu sais Si vous avez poussé un cri d'effroi en enfilant vos premières sandales de la saison, vous n'êtes pas le seul ! La pédicure est la meilleure alliée pour se remettre sur... pied, mais un entretien régulier est aussi tout indiqué. On a un petit béguin pour la crème biologique pour les pieds à la menthe et au romarin de la chouette entreprise locale et écoresponsable Deux Cosmétiques. Le soir venu, on s'enduit sans restriction les petons de cette concoction rafraîchissante pour retrouver la peau adoucie et régénérée le matin venu, alors que les huiles essentielles de menthe, romarin et cyprès agissent comme antibactériens. Notre date pour l'été. Prix : 21 $, offerte en ligne et dans quelques points de vente

Agrandir Éclaircissant en gel à la noix de coco Dew Drops, 56 $, offert chez Sephora et en ligne PHOTO FOURNIE PAR MARC JACOBS BEAUTY

Je craque pour toi, ma noix de coco Lancée l'an dernier, la collection Coconut par Marc Jacobs Beauty, qui met de l'avant les propriétés hydratantes et rafraîchissantes de la noix de coco, a connu un succès retentissant. Pour souligner le retour de la saison chaude, la marque vient de lancer quelques nouveautés, dont - notre préférée - une nouvelle teinte de bronze doré pour son populaire illuminateur de teint. Avec sa texture en gel, ce produit qui contient cinq ingrédients déclinés de la populaire noix de coco (dont de l'eau et du lait de noix de coco, qui aident à garder la peau hydratée et rafraîchie) est idéal pour ajouter un peu de soleil au teint, en toute subtilité. Prix : 56 $, offert chez Sephora et en ligne

Agrandir Base visage Banana Bright, Ole Henriksen, 47 $, offerte en exclusivité chez Sephora PHOTO FOURNIE PAR OLE HENRIKSEN

Savoir s'illuminer On avait adoré la crème contour des yeux Banana Bright, de la marque Ole Henriksen, qui s'inspirait d'une technique de maquillage, soit utiliser de la poudre de banane afin d'illuminer l'oeil. On adore tout autant sa déclinaison pour le visage, une base de teint illuminatrice, notre compagnon favori du moment pour un maquillage léger et naturel. Additionnée de vitamine C, cette crème légèrement orangée ravive le teint et peut se porter seule, en fond de teint léger ou en crème BB, par exemple. Base visage Banana Bright, Ole Henriksen, 47 $, offerte en exclusivité chez Sephora

Agrandir Collection pour yeux et lèvres, L'Occitane, entre 22 $ et 39 $, offerte dans les boutiques L'Occitane et en ligne PHOTO FOURNIE PAR L'OCCITANE