Au Coton renaît

Ce retour s'inscrit dans l'air du temps, alors que les années 90 et la garde-robe d'inspiration plus streetwear et décontractée ont la cote. Mais, au-delà du doux sentiment de nostalgie qu'elle crée chez ses anciens clients, la marque pourra-t-elle vraiment revivre et, surtout, perdurer ?

Hier matin, la publication avait été partagée plus de 1800 fois et comptait plus de 1200 commentaires. Un indice du degré d'attachement à cette entreprise d'ici qui a été lancée dans les années 80 et a officiellement fermé ses portes en 2003, après des années de difficulté.

Celui qui travaille en management et ressources humaines depuis 20 ans chez IBM enseigne aussi à l'Université McGill, en plus d'avoir une carrière dans le domaine immobilier. Se sentant la fibre entrepreneuriale, il a décidé de se lancer dans ce projet d'envergure.

Cherif Atallah, lui, y croit. « On aurait pu simplement ramener des modèles classiques vintage, mais notre message, c'est qu'on est là pour rester. On a fait nos devoirs et on revient avec une image contemporaine, même si on reste très fiers de notre héritage », explique celui qui révèle tout de même avoir le projet de relancer quelques modèles iconiques dans l'avenir.

Au Coton 2019

Ainsi, les logos ont été revisités - même si le logo original apparaît aussi sur certaines pièces - et les vêtements, au design très minimaliste, présentent « un style contemporain qui respecte le pur esprit d'Au Coton », avance M. Atallah.

Son espoir est de faire adopter la marque autant par ceux qui ont connu et porté les vêtements Au Coton que par la jeune génération. Dans cet esprit, le nouveau Au Coton misera énormément sur les réseaux sociaux et sur une présence très active en ligne.

« Notre modèle d'affaires est celui d'une entreprise en ligne qui peut se rapprocher d'une entité média. On a même un département média dans l'entreprise. On compte vraiment utiliser la plateforme virtuelle pour créer et faire grandir notre communauté », indique Cherif Atallah.

D'ailleurs, hier matin, l'entreprise a invité, sur sa page Facebook, les gens à partager des photos rétro des années 80 et 90 avec leur look Au Coton. De nombreux internautes avaient déjà répondu à l'appel quelques heures plus tard.

La boutique de la rue Amherst, pour sa part, deviendra en quelque sorte le porte-étendard de la marque et un repaire pour les « aficionados » d'Au Coton, où on pourra également venir ramasser ses commandes passées en ligne. Mais pas question d'ouvrir des centaines de boutiques, comme à la belle époque d'Au Coton.

Si toute l'équipe est établie au Québec et que les designs sont conçus ici, les vêtements, eux, sont fabriqués en Chine, dans un souci d'offrir le meilleur rapport qualité-prix. L'entreprise met de l'avant une politique sweatshop free et s'assure que ses partenaires ont les meilleures pratiques d'affaires, ajoute M. Atallah.

Consultez la page Facebook d'Au Coton : https://www.facebook.com/originalaucoton