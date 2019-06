Léopard, cuir et cravate, tendances de la Semaine de la mode italienne

Léopard, cravate et veste en cuir... Avant que le petit monde de la mode ne se retrouve à Paris, voici les grandes tendances printemps-été 2020 de la semaine italienne qui s'achève lundi soir, après un programme intense à Florence et Milan.

Léopard

Les maisons italiennes Versace et Dolce & Gabbana (D & G) ont craqué sur le léopard cette saison. Le carton du duo sicilien avait d'ailleurs clairement donné le ton.

Le mâle arbore le léopard sur ses chaussures, ses chemises, ses vestes et manteaux, et peut même opter pour un look total.

Le retour de la cravate