Cancer du sein: des maillots pour (enfin) se sentir bien

Ces deux dernières années, Marie-France Bélisle a subi une double mastectomie, puis six opérations de reconstruction infructueuses. Depuis septembre, elle a des prothèses externes. « Je suis allée à la clinique du sein où on m'a donné deux noms de boutiques. J'ai pris rendez-vous chez Studio Équilibra et l'expérience a été merveilleuse ; malgré la situation, je me suis sentie tellement bien ! Chez moi, c'est une histoire de famille ; mes deux soeurs ont aussi eu un cancer et l'une d'entre elles a eu un sein enlevé. Elle habite plus dans le Nord et elle allait dans une clinique [pour trouver des vêtements]. Quand je l'ai accompagnée chez Studio Équilibra, elle en pleurait de joie parce qu'elle avait beaucoup de choix », se souvient Mme Bélisle.

Elle déplore qu'il y ait peu de boutiques de ce genre et que la sélection de vêtements adaptés soit très limitée en clinique.

« Dans le processus médical, on se bat pour sa santé, on t'a enlevé le sein, on t'a soignée, mais après, tu dois t'arranger pour trouver quoi porter. »