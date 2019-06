HOTELMOTEL: SVP, perturbez!

Iris Gagnon-Paradis

Nous avons découvert récemment la marque montréalaise HOTELMOTEL et nous avons été franchement séduite par son esthétique à la fois edgy et minimaliste se réclamant du slow fashion avec son slogan, « Please Disturb », qui invite - poliment - à perturber l'industrie de la mode.